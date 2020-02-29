Güvenli gezici internet tırı deprem bölgesinde hizmet verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenli gezici internet tırı deprem bölgesinde hizmet verecek - Son Dakika

Güvenli gezici internet tırı deprem bölgesinde hizmet verecek

6 saat önce

Elazığ'a gelecek olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki gezici güvenli internet tırı depremzedelere hizmet verecek.

Güvenli gezici internet tırı deprem bölgesinde hizmet verecek, System.String[]

Elazığ'a gelecek olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki gezici güvenli internet tırı depremzedelere hizmet verecek.

Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay'ın girişimleri sonucu 2 Mart'ta kentte olacak olan tır, öğrencilere teknolojik yeniliklerle buluşma imkanı sağlayacak, teknolojinin bilinçli, doğru, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak.

Üç bölümden oluşan tırın birinci bölümünde arttırılmış gerçeklik birimi bulunuyor, ikinci bölümde internetin güvenli ve bilinçli kullanılmasına yönelik uzmanlar tarafından seminerler veriliyor, üçüncü bölümde ise 3D yazıcı ve robotik kodlama alanı bulunuyor.

Alpay, yaptığı açıklamada, yaşanan afet sonrası özellikle depremzede öğrencilerin depremin etkisinden uzaklaşmalarını sağlamak için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu kapsamda tırın kente gelmesi için girişimlerde bulunduklarına aktaran Alpay, şunları kaydetti:

"Çocukların ve öğrencilerin ilgisi çeken pek çok ileri düzeyde teknoloji alanının bulunduğu tırda öğrenciler hem eğlenme hem de internet ve teknoloji dünyası ile ilgili pek çok bilgiyi edinme fırsatını da yakalamış olacak. Tır, çocuklara ve gençlere, oldukça faydalı, eğlenceli ve büyüleyici bir dünya sunuyor. Elazığ'lı çocuklarımızın bu sayede yeni ufuklar ve bakış açıları kazanacağına inanıyorum. Ricamızı kırmayıp tırı Elazığ'a gönderilmesine büyük katkı sağlayan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'na teşekkür ediyorum"

Mustafa Alpay, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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