Erzincan'da "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesinde" bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

"Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" dahilinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2021/2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde planlanan program doğrultusunda; "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği ve Siber Güvenlik" konuları üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleriyle birlikte, İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 150, Kavakyolu İlkokulunda 78, Ulalar Ortaokulunda 85 ve Sosyal Bilimler Lisesinde 120 öğrenci, öğretmen ve ailelere bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN