Güvenlik Görevlisi Eşini ve Kızını Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güvenlik Görevlisi Eşini ve Kızını Öldürdü

06.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Zübeyir Canatan, eşini ve kızını öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cenazeleri toprağa verildi.

ANTALYA'da güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) tarafından öldürülen Songül Canatan (43) ve kızı Sena Canatan (7), Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi. Songül Canatan'ın şiddet gördüğü gerekçesiyle ilk eşinden boşandıktan sonra Zübeyir Canatan ile evlendiği belirtildi.

Serik ilçesinde cumartesi günü, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Olay sonrası kaçan Zübeyir Canatan, Ankara'da polise teslim oldu. Cenazeler ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Gülhüyük Mahallesi'ne getirildi. Anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden Songül Canatan'ın babası Cafer Çetin'i yakınları teskin etti. Anne ve kızının cenazeleri öğle namazının ardından Gülhüyük Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'GEÇİM SIKINTILARI YOKTU'

Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, sanal medyada yalan yanlış bilgilerin yazıldığını belirterek, "Herhangi bir geçim sıkıntıları, psikolojik sorunları yoktu. 2'nci, 3'üncü kişiler var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. İfadesinde cinnet geçirdiğini söylüyor. Büyük bir maddi sıkıntısı yoktu. Kavgaları dövüşleri de olmadı. Aile içinde ufak tefek tartışmalar oluyor; ama yoktu öyle bir şey de görmedik. Cinayeti işledikten sonra Ankara'ya gelmiş. Burada kız kardeşi var, Evren ilçesinde. Onun yanına gelmiş. Götürmüşler, karakola teslim etmişler" dedi.

Yeğeni Sena Canatan'ın öğretmen olmak istediğini söyleyen Çetin, "Okumak derdindeydi çocuk. Babasını çok severdi, onun boynundan, sırtından inmezdi. Yok, 'Psikolojik hap kullanıyordum, psikolojik sorunum vardı' öyle bir şey yok. Bunun yapmış olduğu bir cinayet, affedilir bir yönü yok. Bu kendi kafasından veya başkalarından kaynaklanan bir şey mi; orasını biz bilemiyoruz. Artık bunu savcılık araştıracak. Raporları daha henüz çıkmadı. '3 ay sürer' dediler ama bunu kendisi planlamış yapmış. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Songül Canatan'ın, şiddet gördüğü için ilk eşinden boşandığı, Zübeyir Canatan ile ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik Görevlisi Eşini ve Kızını Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:45:15. #7.11#
SON DAKİKA: Güvenlik Görevlisi Eşini ve Kızını Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.