Güvenlik Görevlisi Yaptığı Örnek Hareketle Alkış Aldı
1 saat önce
Bursa'da metro istasyonunda görev yapan güvenlik görevlisi Bukartını yeniletmek için gelen yaşlı adamı koluna girip gideceği yere kadar götürdü.
Bursa
'da metro istasyonunda görev yapan güvenlik görevlisi Bukartını yeniletmek için gelen yaşlı adamı koluna girip gideceği yere kadar götürdü.
"İnsanlık ölmemiş" dedirten görüntü Bursa'da kayda geçti. Nilüfer ilçesi Hasanağa
köyünde ikamet eden Hüseyin Yıldırım
(85) elinde baston ve kambur olmasına rağmen zor zahmet toplu ulaşımda kullanılan Bukartını vizeletmek için Şehreküstü
metro istasyonuna geldi. Prosedürü bilmediği için kartını vizeletmekte zorluk çeken yaşlı adam çevredekilerden yardım istedi. Elinde bastonla kambur haliyle zor yürüyen yaşlı adamı gören Şehreküstü metro istasyonunda görevli güvenlik görevlisi Gökhan Saydan, hemen yaşlı adamın yardımına koştu. Yaşlı adamın vize işlemlerini yardım ederek kısa sürede bitiren güvenlik görevlisi korktuğu için asansöre binemeyen yaşlı adamı kolundan tutarak merdivenleri tek tek çıkarttı. Köyüne gideceği otobüse kadar yaşlı adama eşlik eden güvenlik görevlisi, otobüse kadar bindirerek yaptığı örnek davranışla takdir aldı. Yaşlı adam ise kendisine hizmet eden güvenlik görevlisine hayır dua ederek köyünün yolunu tuttu.
(Burak Türker/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:06 Kaynak: İHA
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