Son dakika haberi... GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇALIŞTIĞI BANKA ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haberi... GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇALIŞTIĞI BANKA ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

30.09.2022 10:46

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, bir kişi husumetlisi olduğu güvenlik görevlisi Ayhan Dağ'a (38), görev yaptığı banka önünde tabancayla ateş açtı.

ADIYAMAN'da, bir kişi husumetlisi olduğu güvenlik görevlisi Ayhan Dağ'a (38), görev yaptığı banka önünde tabancayla ateş açtı. Saldırıda Dağ ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, yanına yaklaşan kimliği öğrenilemeyen husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan yanındaki tabancayla 6 el ateş açarak kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar güvenlik görevlisi Ayhan Dağ ile yoldan geçen Gülseren Cilt'e isabet etti. Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Dağ ve Cilt'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ayhan Dağ, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇALIŞTIĞI BANKA ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇALIŞTIĞI BANKA ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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