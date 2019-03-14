Güzelçamlı Bizimle Güzelleşecek
1 saat önce
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel siyasi olarak mücadelesine Güzelçamlı'da başladığını ve ilk zaferini de yine Güzelçamlı'da kazandığını belirtti.
Bu açıdan bakıldığında Güzeçamlı'nın kendisi açısından ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Günel, "Güzelçamlı bizimle güzelleşecek" dedi.
CHP adayı Ömer Günel, Güzelçamlı'da derman belediyecilik hizmetini her vatandaşın göreceğini söyleyerek, "Park, meydan, bulvar, cadde ve özellikle tarihi ve turistik mekânlarımızın temizliğini hassasiyetle planlıyoruz. Pırıl pırıl çocuklarımızı pırıl pırıl okullarda yetiştirmeyi ve kutsal ibadethanelerimizin temizliğini kendimize görev olarak belirledik. Temizlik işleri bünyesinde kuracağımız ekipler ile okulların ve ibadethanelerin düzenli temizliğini yapacağız. Kuşadası'nın olduğu kadar ülkemizin de en değerli doğal parklarından biri olan Milli Parkımızı, belediyemizin işletmesine geçirerek çok daha bakımlı ve güvenilir bir bölge haline getireceğiz. Güzelçamlı'ya balıkçılarımızın ve tekne sahiplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tam donanımlı ekonomik bir halk marinası yapıyoruz. Yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Güzelçamlı'da hiç kimse yatağa aç girmeyecek, soğuktan üşümeyecek. Yaşlılarımızı kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Öksüz yetim evlatlarımız aç ve açıkta kalmayacak. Şehit ve gazilerimizin ailelerine sahip çıkacağız. Eğitime destek Sosyal Belediyecilik anlayışımızın lokomotifi olacak. Kuşadası sahillerinin yürüyüş ve bisiklet yollarını tamamlayarak kesintisiz bir sahil parkuru oluşturacağız. Sevgi yolunun 8 kilometrelik 2. etap projesini de hayata geçireceğiz. Güzelçamlı'da yaşayan insanlarımızın, yazlıkçılarımızın ve Güzelçamlı'yı tercih eden tatilcilerimizin, kent içi- siteler - bahçe arası ulaşımlarını kolaylaştırmak için yollarımızın asfaltlama ve taş döşeme işlerini yapmaya devam ediyoruz." Dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:56 Kaynak: Bültenler
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