Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı - Son Dakika
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Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı

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Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı
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Brezilya’da ailesiyle vakit geçirdiği sırada yıldırım isabet eden 22 yaşındaki güzellik kraliçesi Ana Beatriz Araújo Ferreira, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının, olaydan kısa süre önce düzenlenen yerel güzellik yarışmasında kraliçe seçildiği ve 5 yaşında bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Brezilya’da 22 yaşındaki güzellik kraliçesi Ana Beatriz Araújo Ferreira, ailesiyle birlikte geçirdiği öğle yemeği sırasında yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Annesinin evinin bahçesinde yeğeninin saçını tarayan Ferreira, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 

YILDIRIM ÇARPTI

Olay, Brezilya’nın Tocantins eyaletine bağlı Almas kentinde 3 Ekim’de meydana geldi. Ferreira, ailesiyle öğle yemeği sırasında annesinin evinin bahçesinde bulunuyordu. Beş yaşındaki oğlunu yıkayıp içeri gönderen genç kadın, daha sonra kardeşinin küçük kızının saçını taramak için bahçede kaldı.

Ferreira yeğeninin saçını taradığı sırada yıldırım düştü. Ailesi, olay anında havanın kapalı olmasına rağmen yağışın oldukça sakin olduğunu belirtti. 

<a class='keyword-sd' href='/guzellik/' title='Güzellik'>Güzellik</a> kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırımın isabet etmesinin ardından ağır yaralanan Ferreira, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Ancak genç kadın aynı gün yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Ferreira, fizyoterapi eğitimi alıyordu ve üniversitedeki ilk dönemindeydi. Aynı zamanda beş yaşında bir erkek çocuk annesiydi. 

KISA SÜRE ÖNCE KRALİÇE SEÇİLMİŞTİ

Ferreira, ölümünden kısa süre önce Almas kentindeki ExpoAlmas Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte “Rodeo Kraliçesi” seçilmişti. Organizasyonu düzenleyen Almas Kırsal Birliği, genç kadının yerel gelenekleri büyük bir coşkuyla temsil ettiğini belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. 

Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı

AİLESİ YASA BOĞULDU

Ailesi tarafından “Aninha” olarak anılan Ferreira, yakınları tarafından neşeli, ailesine düşkün ve çevresine destek olan biri olarak anlatıldı. Kardeşi César Augusto, yaşananların bir anda gerçekleştiğini belirtirken, genç kadını ailenin en önemli desteklerinden biri olarak nitelendirdi.

Ferreira için ailesinin evinde cenaze töreni düzenlendi. Genç kadın 5 Ekim’de Almas’taki mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • haticem.ekrem3628 haticem.ekrem3628:
    yeğeni ne bişey olmamış mı saçını tararken yıldırım yeğeni es mi geçmiş ?????? 0 0 Yanıtla
  • Esef merdoğlu Esef merdoğlu:
    Abii nedir bu sizin sitenin brezilyaya merakı. Her gün brezilya haberleri görmekten gına geldi. Yeter vallahi saçmaladınız 0 0 Yanıtla
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