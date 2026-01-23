Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

Erzurum- Artvin karayolunun Güzelyayla Geçidi'nde etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

2 bin 90 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde etkisini artırarak devam ettiren tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşandı. Olumsuz hava şartları sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi kazaya davetiye çıkardı.

BUZLU YOLDA 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Buzlu yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Araçlar bir süre sonra çekicilerle yoldan alınırken, polis ekipleri yeni kazaların olmaması için önlem aldı.