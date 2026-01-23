Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi - Son Dakika
23.01.2026 19:45
Erzurum-Artvin karayolu üzerindeki Güzelyayla Geçidi'nde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Buzlanan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Erzurum- Artvin karayolunun Güzelyayla Geçidi'nde etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

2 bin 90 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde etkisini artırarak devam ettiren tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşandı. Olumsuz hava şartları sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi kazaya davetiye çıkardı.

BUZLU YOLDA 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Buzlu yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Araçlar bir süre sonra çekicilerle yoldan alınırken, polis ekipleri yeni kazaların olmaması için önlem aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    GİTMEMEYİ GERİ DÖNMEYİ HALEN ÖĞRENEMEDİK BU İNSANLAR NEDEN HAVA ŞARTLARINA MEYDAN OKUYORLAR ANLAMIŞ DEĞİLİM 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
