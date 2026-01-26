GYD Genel Kurulu: Nezih Allıoğlu Yeniden Başkan - Son Dakika
GYD Genel Kurulu: Nezih Allıoğlu Yeniden Başkan

26.01.2026 11:02
Nezih Allıoğlu, GYD Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçildi. Girişimcilik mesajları verildi.

(ANKARA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GYD) Genel Kurulu Ankara'daki Litai Otel'de yapıldı. Oylama sonucunda, Nezih Allıoğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GYD) Genel Kurulu, Ankara'daki Litai Otel'de toplandı.

Genel Kurula, GGYD onur üyesi olan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 26 ve 27. dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, Yatırımcı ve Sanayici İş İnsanları Derneği (YATSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Yoldar, Ankara Emlakçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Yüksel,  Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar katılırken, katılımcılar arasında GGYD İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlker Şeker, Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Korkmaz, Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Karçaaltıncaba ve Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Alper Hacıoğlu da katıldı.

"Girişimcilik; Türkiye'nin geleceğine inanmaktır"

Genel Kurul, GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı ve divan seçimiyle devam etti. Allıoğlu, finansmana erişimin zor, maliyetlerin yüksek olduğu yoğun bir belirsizlik döneminden geçildiğini belirtti. Allıoğlu, "Ama bir gerçek daha var. Bu zorlukların gölgesinde hayat mücadelesi veren milyonlar var. Yoksulluğun can yaktığı dönemler yaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden, girişimcilik yalnızca ekonomik bir faaliyet değildir; bir kalkınma meselesidir. Bizler, genç girişimcinin yalnız olmadığını hissettiren bir yapıyız. Geride bıraktığımız dönemde yaptıklarımız, bunun en somut göstergesidir" diye konuştu.

Dernek bünyesinde gerçekleştirilen projelere ve etkinliklere değinen Allıoğlu, bilginin en büyük sermaye olduğu bir çağda, gerçekleştirilen etkinlikleri stratejik adım olarak gördüğünü söyledi.

Kız öğrencilere yönelik Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu'na ilişkin değerlendirmede bulunan Allıoğlu, "Bu sadece bir burs projesi değildir. Bu, yoksulluk döngüsünü kırmaya, kadının güçlenmesine ve daha adil bir geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. Bir kız çocuğu okuduğunda sadece kendi hayatı değişmez; bir evin, bir mahallenin, bir şehrin ufku değişir. İşte bu yüzden bu proje, bizim için aynı zamanda umut projesidir" dedi.

"GGYD hem ülkemizde hem Ankara'mızda örnek"

Allıoğlu'nun ardından konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, şunları söyledi:

"Önemli başarılar var burada. Ülkemizde pek çok dernek var ama GGYD tüm vazifelerini yerine getiriyor. Şu anda belki de en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçiyoruz. GGYD hem ülkemizde hem Ankara'mızda örnek oluyor. Girişimcilerimizin sıkıntılarıyla, dertleriyle ilgileniyorlar ve onların önünü açmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.  Birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz, eksikliklerimiz olsa da dünyanın hiçbir yerinde bu kadar girişimci ruhu olan başka bir ülke yoktur. Ankara'mız savunma sanayi şehri oldu, Ankara'mız mobilya, sağlık turizmi şehri. Ankara'mız için de elimizden geleni yapıyoruz. Ankara'mızı hak ettiği yere taşımak için gayretimiz hep olacak."

Allıoğlu Yeniden Genel Başkan seçildi

Konuşmaların ardından Allıoğlu, Gürsel Baran ve Nevzat Ceylan'a Türk Bayrağı takdim ederek teşekkürlerini iletti. Eski yönetim kurulu üyeleri ile divan görevlilerine ise plaket sunuldu.

Oylama sonucunda, Nezih Allıoğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

"Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

Allıoğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında da şunları söyledi:

"Bu güven, benim için yalnızca bir sorumluluk değil; aynı zamanda daha çok çalışmanın, daha çok üretmenin ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmenin çağrısıdır. Geride bıraktığımız dönemde, genç girişimcilerin yalnız olmadığını hissettiren, bilgiyi, deneyimi ve dayanışmayı merkezine alan güçlü bir yapı oluşturduk. Eğitime, kadın girişimciliğine, sosyal sorumluluğa ve ülkemizin dört bir yanındaki girişimci potansiyeline dokunan adımlar attık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

