H-ÜFE Aralık 2025'te Yükseldi

30.01.2026 11:18
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2025'te aylık %0,78, yıllık %35,11 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,78 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,78 yükseldi.

Endeks, Aralık 2024'e göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 40,33, idari ve destek hizmetlerde yüzde 37,92 arttı.

H-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre ise bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,2 azalırken ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 yükseldi.

Kaynak: AA

