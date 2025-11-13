H3N2 Gribi Yayılıyor: Uzmanlardan Uyarı - Son Dakika
H3N2 Gribi Yayılıyor: Uzmanlardan Uyarı

H3N2 Gribi Yayılıyor: Uzmanlardan Uyarı
13.11.2025 17:19  Güncelleme: 19:02
Küresel sağlık uzmanları, H3N2 türü grip vakalarının hızlı arttığını ve uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, haziran ayında ortaya çıkan yeni 'H3N2' türünün 'çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini' bildirdi.

GEÇEN YILA GÖRE ÜÇ KATINA ÇIKTI

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey de grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek, ülkenin zorlu bir kışa girdiğini söyledi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ VAKALAR

Kanada'da da benzer bir artış yaşandığını aktaran uzmanlar, Japonya'da ise benzeri görülmemiş grip vakaları olduğunu kaydetti. Tokyo'da grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldiği, ülke genelinde 2 bin 300'den fazla okul ve kreşin kısmen kapatıldığı aktarıldı.

ÜLKE GENELİNDE TESTLER POZİTİF ÇIKIYOR

Bilim insanları, 'H3N2'nin, influenza A grubunda yer aldığını açıkladı. Ülke genelinde grip A testlerinin pozitif çıktığına dair çok sayıda bildirim olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül'den bu yana detaylı ulusal grip verisi yayımlamıyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. William Schaffner, CDC'deki büyük ölçekli işten çıkarmalar nedeniyle veri toplama ve analiz sürecinin daha da aksayabileceğini ifade etti.

"AŞI TAM EŞLEŞMESE BİLE HASTANEYE YATIŞLARI VE YOĞUN BAKIM İHTİYACINI AZALTIYOR"

Schaffner, eyalet ile üniversite laboratuvarlarının devreye gireceğini fakat ulusal izlemenin önceki yıllardaki kadar hızlı ve kapsamlı yapılamayacağını vurguladı. Schaffner, "Aşı tam eşleşmese bile onlarca yıllık veriler, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde azalttığını gösteriyor" dedi.

Kaynak: DHA

