Üye Girişi
HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM - Son Dakika

HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM

02.07.2021 15:20

UNUTULMAZ 'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sahilde Sinema Var" etkinliğinin konuğu oldu.

UNUTULMAZ 'Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sahilde Sinema Var" etkinliğinin konuğu oldu. Söyleşide konuşan oyuncular anılarını anlatırken Tuncay Akça, bir kahkaha ile Hababam Sınıfı kadrosuna alındığını ve sonrasında 120 filmde rol aldığını anlattı.

Türk Sineması'nın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sahilde Sinema Var' etkinliği kapsamında sinemaseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleşen film gösteriminden önce Hababam Sınıfı oyuncuları ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye, efsane Hababam Sınıfı filminin oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Gazanfer Şener, Necati Demirel, Mehmet Çatay, Ahmet Arıman, Ümit Doğru, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Teoman Ayık, Dilaver Gür ve Cafer Dere katıldı.

FİLMİN TILSIMI

Film gösterimine ve söyleşiye Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında İnek Şaban'dan Damat Ferit'e, Mahmut Hoca'dan Hafize Ana'ya, Güdük Necmi'den Badi Ekrem'e Hababam Sınıfı karakterlerinin maketleri yer aldı. Filmi izlemeye gelenler maketlerle fotoğraf çektirdi. Söyleşide Hababam Sınıfı filminin kadrosuna nasıl dahil olduklarını, film çekiminde yaşadıkları ilginç hikayeleri ve anılarını anlatan oyuncular izleyicilerin sorularını da cevapladı.

Ercan Gezmiş, Sahilde Sinema Var etkinliği sayesinde seyircilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 1 Nisan 1975'te başlayan Hababam Sınıfı'nın 46. yılında olduğunu kaydeden Gezmiş, şunları söyledi: "Hababam Sınıfı'nın hala ilk günkü gibi izleniyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu kadro ile tüm Türkiye'yi geziyor, söyleşiler yapıyoruz. Bize her zaman filmin tılsımını soruyorlar. Bunu bizler de bilmiyoruz. Bizleri Ertem Eğilmez 15-16 yaşlarındayken bir araya getirerek, Münir Özkul, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi dev isimlerle tanıştırdı. Onlar bizlere abi, abla, kardeş oldu. Belki de filmin tılsımı budur." Ahmet Arıman ise müzisyen olarak bir turnede Münir Özkul'a eşlik ettiğini anlatarak, "Turne bitti. Hababam Sınıfı için tipler aranıyordu. Beni çağırdılar. Yönetmen Ertem Eğilmez beni görünce 'Sen benim Hayta İsmailimsin. Yıllar sonra bunun gururunu yaşayacaksın' dedi.

Şimdi ne demek istediğini çok daha iyi anlıyordum" diye konuştu.

HERŞEY BİR KAHKAHA İLE BAŞLADI

Hababam Sınıfı'na başlayışının bir tesadüf eseri olduğunu dile getiren Tuncay Akça, ayakkabı boyadığı film setinde Adile Naşit'in bir sahnesine attığı kahkaha ile sinemaya adım attığını anlattı. Akça, "Kahkahamı duyan filmin yönetmeni Ertem Eğilmez, 'Sen yarın çantanı, üniformanı al gel' dedi. Ertesi gün sete gittiğimde itfaiye oyuncuları ıslatmıştı. Ben de elimde çantam karşılarına geçip güldüm. Bir gülme ile Ertem Eğilmez sinemaya beni kazandırdı. 120 filmde oynadım. Senaryoda, kitapta böyle bir hikaye yoktu. O hikaye sette doğdu" diye konuştu.

HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM
HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM
HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM
HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hababam Sınıfı, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı 16:38 Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları

Son Dakika Haberleri
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı         
15:42
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 16:53:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HABABAM SINIFI OYUNCUSU TUNCAY AKÇAY: BİR KAHKAHA İLE BAŞLADIĞIM SİNEMADA 120 FİLMDE OYNADIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement