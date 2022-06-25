Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu - Son Dakika
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Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu

25.06.2022 13:40
Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Gölyaka ilçesi Güzeldere Köyü Balıklı Yaylası istikametinde bir araç ile seyir halinde olan M.O. ve A.Ö.'den haber alınamadığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan arama çalışmasında, gece saat 03.00 sıralarında Dereyaylası mevkiinde şahısların kontrolündeki aracı çamura saplanmış halde bulundu.

Sağlık durumları iyi olan şahıslar jandarma tarafından kurtarıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu - Son Dakika
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