Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:45 İtalya Serie A Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:15 Filenin Sultanları Sebat Belgeseli
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika