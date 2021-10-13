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2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak - Son Dakika

2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

13.10.2021 16:07
2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter'daki hesabından, ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak - Son Dakika
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