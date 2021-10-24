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24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

24.10.2021 06:42
24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

24 Ekim 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.

03:40 İleri Üçlü

05:10 FIFA Magazin

05:35 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.

08:40 14 Fotoğrafta Elmander

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:35 Süper Lig Özetler

09:40 İtalya Serie A Özetler

09:45 İspanya La Liga Özetler

09:50 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

10:55 2021 Ampute Futbol Türkiye Kupası Final

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor A.Ş.

15:30 Spor Bülteni

15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Adanaspor, Eyüpspor, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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