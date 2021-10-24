Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.
03:40 İleri Üçlü
05:10 FIFA Magazin
05:35 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.
08:40 14 Fotoğrafta Elmander
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:35 Süper Lig Özetler
09:40 İtalya Serie A Özetler
09:50 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 2021 Ampute Futbol Türkiye Kupası Final
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika