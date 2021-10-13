25. ULUSLARARASI ANKARA CAZ FESTİVALİ BAŞLIYOR - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenen ve Caz Derneği tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Ankara Caz Festivali yarın başlıyor. Festival, bu yıl "Cazda Sürdürülebilirlik" teması ile yapılacak.

Birbirinden değerli müzisyenlerin katılacağı festivalde, uzun soluklu caz çalışmalarının önemine ve zorluklarına değinilecek ve tüm etkinlikler sosyal mesafe, maske gibi önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

Yerli sanatçıların yanı sıra 4 farklı ülkeden müzisyenlerin de yer aldığı Festivalin yarınki açılışı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası'nın konseri ile yapılacak. Orkestraya solist olarak vokalist Yıldız İbrahimova eşlik edecek. Konser öncesinde ise Caz Derneği 25. Yıl Özel Ödülü ünlü caz sanatçısı Tuna Ötenel'e takdim edilecek.

On gün boyunca sürecek ve sanatseverlerin cazın ritmiyle büyüleneceği festival kapsamında ayrıca, İtalyan besteci ve piyanist Remo Anzovino ve akordeon sanatçısı Gianni Fassetta birlikte vereceği konserle CerModern'de dinleyicilerle buluşacak.

Sanatseverler, 14-24 Ekim tarihleri arasındaki festivalde bazı etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye şu adresten ulaşılabilir:

https://www. cazdernegi. org/festivals/ankaracazfestivali

(13. 10. 2021)