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Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI - Son Dakika

Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI

10.10.2021 11:00
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI

Son dakika haber... BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, STK temsilcileri ve Van Gölü aktivistleri; dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'un çevresini temizledi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, STK temsilcileri ve Van Gölü aktivistleri; dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'un çevresini temizledi. UNESCO adayı Nemrut'tan yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan, karlı dağları, endemik bitkileri, sıcak ve soğuk gölleriyle ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı. Bitlis'in Tatvan Belediyesi, STK temsilcileri ve Van Gölü Aktivistleri Derneği gönüllerinden oluşan 70 kişilik ekip, Nemrut'un çevresindeki piknik alanlarını temizledi. Toplanan yaklaşık 3 ton çöp, kamyona yüklenip atık kerkezine götürüldü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek Dünya mirası olan yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası'nda temizlik etkinliği düzenledik. Amacımız farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere bu dünyayı temiz bırakmak istiyoruz. Bilindiği üzere buranın 2022'de UNESCO'ya müracaatı yapılacak ve 2023'te UNESCO'da olacak. Bununla ilgili üst düzeyde çalışmalar devam ediyor. Gelen misafirlere temiz ve yeşil bir Nemrut bırakmak istiyoruz dedi. Van Gölü Aktivistleri gönüllülerinden Eslem Ece de Nemrut Krater Gölü'nün Türkiye'nin doğa harikalarından biri olduğunu belirterek çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI
Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI

Sivil Toplum Kuruluşları, Van Gölü, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 70 GÖNÜLLÜ, NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDEN 3 TON ÇÖP TOPLADI - Son Dakika
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