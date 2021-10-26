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8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek - Son Dakika

8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek

26.10.2021 12:42
8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek

BURSA'da, 2013 yılında, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın'a (60) 2 milyon liralık mal varlığını devrettikten bir gün sonra onun yeğeni Derya Mızrakçı (42) ile evlenen ve aynı gece hayatını kaybeden Ahmet Yeşildağ'ın (70) şüpheli ölümü ile ilgili açılan davanın duruşmasında...

BURSA'da, 2013 yılında, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın'a (60) 2 milyon liralık mal varlığını devrettikten bir gün sonra onun yeğeni Derya Mızrakçı (42) ile evlenen ve aynı gece hayatını kaybeden Ahmet Yeşildağ'ın (70) şüpheli ölümü ile ilgili açılan davanın duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların el konulan bilgisayar, telefon, modem, hard disk gibi dijital materyallerinin uzmanlar tarafından incelenmesine karar verdi.

Mersin'de yaşayan işçi emeklisi Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Daha sonra telefonla da görüşmeye başlayan Yeşildağ ve Saygın, birlikte yaşamaya karar verdi. Yeşildağ, Mersin'deki evini satıp parasını Saygın'a göndererek Bursa'nın Mudanya ilçesine yerleşti. Yeşildağ, burada Saygın ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

EVLENDİĞİ GECE FENALAŞTI4 ay sonra Yeşildağ, 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay Saygın'a bıraktığına dair bir vasiyet imzaladı. Bir gün sonra ise Saygın'ın isteği üzerine yeğeni Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Mızrakçı, evlendikten 2 saat sonra Aksara'ya döndü. Bursa'ya geldikten sonra sağlığının günden güne bozulduğu öne sürülen Yeşildağ, nikahın kıyıldığı gün, 23 Mayıs 2013'te gece saatlerinde evde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşildağ, hayatını kaybetti. Yeşildağ'ın yaşamını yitirmesi 'doğal ölüm' olarak kayıtlara geçti.MEZARI AÇILDI, OTOPSİ YAPILDITelefonla babasının öldüğü haberini alan Ali Yeşildağ, evrakları incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık kararı ile mezar açılıp otopsi yapıldı. Yeşildağ'ın vücut sıvılarında zehirleyici miktarda morfin ile kodein maddesine rastlandı. Bunun üzerine Sevilay Saygın, oğlu Cihan Saygın (36), Derya Mızrakçı Yeşildağ ile annesi Beyhan Mızrakçı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Cihan Saygın adli kontrol serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIBursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan Sevilay Saygın, Derya Yeşildağ ve Beyhan Mızrakçı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Cihan Saygın ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Yeşildağ'ın ölümüyle ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya Sevilay Saygın ve Derya Mızrakçı Yeşildağ ile tarafların avukatları katıldı. Söz alan sanıklar, bir kez daha suçlamaları reddetti.DİJİTAL DELİLLER İNCELENECEKMahkeme heyeti, savcının talebi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Büro Amirliği'nce sanıklardan alınan bilgisayar, telefon, modem, hard disk gibi dijital materyallerin uzmanlar tarafından incelenmesine karar verdi.

Heyet ayrıca bilirkişiden dosya kapsamına göre, Yeşildağ'ın ölüm olayı ile ilgili olabilecek bir yazışmasının bulunup bulunmadığı, Yeşildağ ve sanıkların uyuşturucu yönünün araştırılması, sanıkların telefon görüşmelerinde birbirleri ile hakaret içerikli konuşup konuşmadığının tespitini istedi. Duruşma, emniyetten gelecek verilerin bilirkişi tarafından incelenmesi için ertelendi.


8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek
8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek
8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek

Cep Telefonu, Mahkeme, Evlilik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek - Son Dakika
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