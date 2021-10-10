Adana'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıktan 39 yıl hapis cezası bulunan firari H.İ.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana 'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı