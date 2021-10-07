Adana'da jandarma ekipleri gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Adana'da jandarma ve gönüllü gençlerin katılımıyla piknik ve mesire alanlarında temizlik yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Yüreğir Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençlerin katılımıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, çevre ve doğaya zarar vermeden ekolojik dengenin korunması hususlarında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ardından, Sarıçam'daki piknik ve mesire alanlarında çevre temizliği yapıldı.