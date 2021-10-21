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AFAD ile PTT arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

AFAD ile PTT arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzalandı

21.10.2021 16:55
AFAD ile PTT arasında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile PTT arasında, Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile PTT arasında, Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

AFAD toplantı salonundaki imza töreninde bir konuşma yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Afet Eğitim Yılı kapsamında birçok kamu kurum ve sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sezer, PTT ile imzalayacakları protokol kapsamında, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer eğitimi, lojistik merkezlerin afet sırasında işletilmesi ve ihtiyaç duyulan malzemelerin afet bölgesine gönderilmesi konularında ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Afet Eğitim Yılı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Sezer, 51 milyon kişiye afet eğitimi vermeyi planladıklarını, toplam 36 milyon 100 bin kişiye ulaştıklarını, sene sonuna kadar hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

AFAD Başkanı Sezer, 375 bin AFAD gönüllüsüne ulaştıklarını, 81 ilde il afet risk azaltma planları yaptıklarını, 75 ilde ise bu çalışmaların tamamlandığını anlattı.

Bakanlıklar, TOBB, Diyanet İşleri Başkanlığı, muhtarlar, işçi sendikaları ve çeşitli konfederasyonların da arasında bulunduğu 235 kurumla iş birliği protokolü imzaladıklarını dile getiren Sezer, eğitimlerin hızla devam ettiğini aktardı.

"Afet bilincini artıracak belli mottoların yer aldığı kolilerin vatandaşlara ulaşması bu farkındalığa katkı sağlayacaktır" diyen Yunus Sezer, bilincin artırılması için bütün imkan ve yöntemleri denediklerini belirtti. Sezer, gelecek süreçte diğer kargo firmalarıyla da benzer protokoller yaparak, afetlerle ilgili farkındalığı daha ileri taşıyacaklarını dile getirdi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT'nin, 181 yıl önce 23 Ekim 1840'de Türkiye'de haberleşmenin öncü kuruluşu olarak çıktığı hizmet yolculuğunda, yeni yaşını kutlamasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Posta ve telgraf ile başlayan, devamında ise kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alana yayılan faaliyetleriyle vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarını belirten Gülten, PTT'nin iki asra yaklaşan tarihi boyunca sunulan hizmetlerde, sadece faaliyet alanlarıyla sınırlı kalmadıklarını, ülkenin karşılaştığı savaş, salgın hastalık ve doğal afet gibi zor koşullarda da her daim görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, afetler ve acil durumlar karşısında, konunun profesyonel bakış açısıyla değerlendirilmesinin bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Afet yönetimi alanında AFAD Başkanlığımız, ülkemiz adına gurur duyduğumuz bir kurum. Biz de bu kurumun faaliyetlerinde küçük de olsa rol alarak, bundan gurur duyuyoruz." dedi.

Dünya ölçeğinde yaşanan afetler incelendiğinde, "afet lojistiği" kavramının çok önem kazandığını söyleyen Gülten, "AFAD ile yaptığımız iş birliği kapsamında, AFAD'a ait 27 deponun ve 53 cep deponun işletmesini, depolarda bulunan ekipmanların bakım ve kontrollerini, acil durumlarda ihtiyaç duyulan materyalin, istenen yer ve zamanda sevk edilmesi görevlerini üstlendik." diye konuştu.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde, AFAD'a ait nakliyeleri hızla gerçekleştirerek, yaraların sarılmasına katkıda bulunduklarını dile getiren Gülten, yurt dışına çeşitli noktalara tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderilmesini sağlayarak, AFAD ile yürüttükleri faaliyetleri uluslararası boyuta taşıdıklarını da kaydetti.

PTT personelini, AFAD Gönüllülük Sistemi'ne dahil olmaları yönünde teşvik edeceklerini de anlatan Gülten, PTT hizmetleri üzerinden sunulacak bilgilendirici mesajlarla da afet farkındalığına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Sezer ve Gülten, "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Yunus Sezer, Kamu, AFAD, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD ile PTT arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD ile PTT arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika
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