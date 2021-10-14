Üye Girişi
Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor - Son Dakika

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

14.10.2021 21:38

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor Afet Kriminal İnceleme Birimi Merkezinde (AKİ), afetlerde afetzedelerin kimliklendirme çalışmasının yanı sıra afet olaylarını sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyerek nedenleri hakkında raporlar düzenleniyor.

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

ANKARA - Afet Kriminal İnceleme Birimi Merkezinde (AKİ), afetlerde afetzedelerin kimliklendirme çalışmasının yanı sıra afet olaylarını sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyerek nedenleri hakkında raporlar düzenleniyor.

İçişleri Bakanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren Afet Kriminal İnceleme Birimi Merkezi'nin afet öncesi, afet anı ve sonrasında çalışmalarını nasıl gerçekleştirdiğini gösteren bir tanıtım videosu yayımladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün, AKİ'nin artık bir ana unsur haline geldiğini söyleyerek, "Afet olaylarının öncesinde, esnasında ve sonrasında bir çok tedbirin alınması gerekmektedir. Bu hazırlıklar sonucunda da afet olayına doğru bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bizim ülkemizde daire başkanlığımızın bünyesinde, 'Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme Büro Amirliği' olarak faaliyet gösteren büromuz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun öngörüleri, emir ve talimatları doğrultusunda 'Afet Kriminal İnceleme' Birimi olarak, kısaca 'AKİ' olarak değiştirilmiştir. Burada görev alacak personelin eğitimi konusunda ise çok hassas davranıyoruz. Çok geniş bir yelpazede meydana gelebilecek tüm olayları, birimleri, antropoloji, biyoloji, dini yönden olan konuları da personellere eğitimler veriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde Afet Kriminal İnceleme Birimimiz, daha önce bu afet konularında bir destek unsuruyken şu anda edinmiş olduğu tecrübe sayesinde bir ana unsur haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Afetzedenin 30 saniye içinde afetzedenin kimlik bilgilerine ulaşıyoruz"

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin ise, Türkiye'nin bu alanda ilk sırada yer aldığını belirterek, "Diğer ülkelerde sadece kimliklendirme çalışması yapılırken, ülkemizde hem afetzedelerin kimliklendirme çalışması yapılıyor, hem de afet olaylarında sebep sonuç ilişkisiyle birlikte neden olmuş olabileceği, ya da afette bulunan bir ölünün neden ölmüş olabileceği konusunda da raporlar düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderiyoruz. Bu konuyla alakalı da ilk sıradayız. 30 saniye içinde afetzedenin kimlik bilgilerine ulaşıyoruz ve yakınlarının da kimliklerine ulaşarak hızlı bir şekilde diğerlerini de kurtarıyoruz. Panik anında zor durumda kalan vatandaşlarımızın da hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.

Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor
Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor
Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor
Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor

İçişleri Bakanlığı, İnceleme, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti Muharrem İnce'nin 20:03 Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü? İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek 19:18 Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi         
21:30
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi         
20:57
Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı         
19:50
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı         
19:24
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi         
16:54
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 21:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Afet Kriminal İnceleme Birimi sayesinde afetzedenin kim olduğu anında öğrenilebiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement