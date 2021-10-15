AK Parti Gençlik Kollarından üniversite öğrencilerine "Kampüse Hoş Geldin" karşılaması - Son Dakika

AK Parti Suluova Gençlik Kolları, Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kampüs girişinde "hoş geldin" standı ile karşıladı.

Kurulan stant ile öğrencilere ilçeye dair bilgiler verilerek, ihtiyaçları konusunda yardımcı olunuyor.

Standı ziyaret eden, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Kampüse Hoş Geldin" Projesi ile 81 ilde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, okuyacakları şehre ve üniversiteye adaptasyon, barınma ve burs imkanları hakkında rehberlik hizmeti verildiğini söyledi.

Ziyarette, Temel'e, AK Parti Suluova Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve görevli partililer eşlik etti.