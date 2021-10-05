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Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor - Son Dakika

Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor

05.10.2021 12:26

Düzce'de yaşayan cam kemik hastası 27 yaşındaki Muhammed Esad Balcı, eğitimine devam ettiği Düzce Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programını tamamlayıp profesyonel arıcılık yapmayı hedefliyor.

Düzce'de yaşayan cam kemik hastası 27 yaşındaki Muhammed Esad Balcı, eğitimine devam ettiği Düzce Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programını tamamlayıp profesyonel arıcılık yapmayı hedefliyor.

Yığılca ilçesinde yaşan ve engeli nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen Balcı, ailesinin de desteğiyle Açık Öğretim Lisesinden mezun oldu. Arı ürünleri satışı yaptığı büfesinde üniversite sınavına hazırlanan Balcı, geçen yıl DÜ Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programını kazandı.

Salgın tedbirleri kapsamında ilk senesini uzaktan eğitimle tamamlayan Balcı, bu yıl ders başı yapmanın mutluluğuyla akülü arabasıyla okulunun yolunu tutuyor.

Azmiyle ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini toplayan Balcı, mezun olduktan sonra bölgede yaygın olarak yürütülen arıcılığı profesyonelce yapmak istiyor.

"Engeli olan insanlar karamsarlığa düşmesin"

Muhammed Esad Balcı, AA muhabirine, doğuştan cam kemik hastası olduğunu belirterek, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyledi.

İlk, orta ve lise eğitimini açıktan tamamladığını aktaran Balcı, "Hayatımı, ilham veren bir başarı hikayesine çevirmek istiyorum. Bunun için de her türlü çabayı gösteriyorum." dedi.

Balcı, arıcılığa ilgi duyduğunu, ilçede genellikle yaz aylarında arı ürünleri satışı da yaptığı bir büfesinin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğal ürünlerin satıldığı bir büfem var, orada ticaret yaparken aynı zamanda da üniversite sınavına çalışıyordum. Türkiye genelinde meşhur bir bal olan Yığılca ilçesine ait 'Orman gülü balı' hakkında bir şeyler öğrenmek istedim. 'Bu konuda neler yapabilirim?' diye düşündüm. Ailem ticaretle uğraştığı için ben de arı ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak istedim. Üniversiteyi bitirdiğimde Yığılca arısını ve balını tanıtmak istiyorum. Eğitimde engel yok. İnsanlar kendilerine bir şeyler katmak isterse engeller hayatının önünde duramaz. Akademik kariyer yapmak farklı bir boyut ama kitap bile okumak çok güzel bir kazanç sağlıyor insanlara."

Engellilere sosyal hayatın içerisinde bulunmaları tavsiyesinde bulunan Balcı, "Engeli olan insanlar karamsarlığa düşmesin, daha çok hayatın üzerine gitsinler. Belki onlara negatif enerji veren insanlar olabilir ama onlar bunu pozitife çevirsinler." ifadesini kullandı.

"Esad yeni nesil arıcılarımızdan olacak"

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da bölgenin arıcılıkla meşhur olduğunu ve bu yönde yapılan çalışmalarla Arıcılık Programı ile eğitim desteği sağladıklarını aktardı.

Yığılca'da arıcılığın önemli ve değer üreten bir sektör olduğuna işaret eden Çakar, "Sadece bal ve bal ürünlerinden ziyade arının bütün dalları ve ana arı üretme konusunda eğitimlerimiz var. Arıcılık merkezimizde 7 öğrenciyle başladık. Şu an da Esad kardeşimiz için de çalışmalar yapıyoruz. Burada onu fiziksel olarak nasıl rahatlatabiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah engellere takılmadan mezuniyetini de göreceğiz." diye konuştu.

DÜ Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Münir Uçak ise Balcı'nın başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirerek, öğrencilerinin mezun olduktan sonra yeni nesil ve mesleğe gönül veren arıcılardan olacağını kaydetti.

Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor
Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor
Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor
Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor
Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor

Düzce Üniversitesi, Muhammed Esad, Düzce, Balcı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aldığı eğitimle profesyonel arıcı olmak isteyen cam kemik hastası genç engel tanımıyor - Son Dakika
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