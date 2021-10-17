Almanya'da helikopter kazasında 3 kişi öldü - Son Dakika

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Heidelberg şehrinin 50 kilometre doğusunda meydana gelen kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada başka kayıp olup olmadığının araştırıldığı bilgisine yer verildi.

Hessen ve Bavyera eyaletlerinin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği, arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.