ALTINÖZÜ'NDE TRAFİK KAZASI 4 YARALI - Son Dakika

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HATAY'ın Altınözü ilçesinde caddeye kontrolsüz çıkan traktörle seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Yunushan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Pazar Caddesi'nden ilerleyen İ.V. yönetimindeki traktör Yunushan Kavşağı'ndan Çevre Yolu'na kontrolsüz çıktı. İlk olarak Antakya istikametinden Altınözü istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki, ardından ise H.G. yönetimindeki iki otomobil traktöre çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve emniyet ekibi sevk edilirken otomobil içerisinde bulunan M.D ve Ö.D ile traktörde yolculuk yapan M.A. ile sürücüsü İ.V. yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Diğer otomobilin içerisinde bulunan H.G ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan Altınözü Emniyet Amirliği ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların bölgeden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.