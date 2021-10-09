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Anadolu Ajansı Çalıştayı, "Değişiyoruz Güçleniyoruz" temasıyla düzenlendi - Son Dakika

Anadolu Ajansı Çalıştayı, "Değişiyoruz Güçleniyoruz" temasıyla düzenlendi

09.10.2021 19:34
Anadolu Ajansı Çalıştayı,

Anadolu Ajansının (AA) "Değişiyoruz Güçleniyoruz" temasıyla düzenlediği çalıştayda, yeni dönemde hayata geçirilecek uluslararası projeler tanıtıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Değişiyoruz Güçleniyoruz" temasıyla düzenlediği çalıştayda, yeni dönemde hayata geçirilecek uluslararası projeler tanıtıldı.

Antalya Lara'da düzenlenen Anadolu Ajansı Çalıştayı'nda kurumun gelecek döneme yönelik hedef ve projeleri ele alındı.

"Değişiyoruz Güçleniyoruz" temasıyla yapılan çalıştayda, yayın yönetmenleri, AA yayın stratejilerini ele alan sunum yaptı. Çalıştayda yeni dönemde hayata geçirilecek uluslararası projeler tanıtıldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, açılış konuşmasında, ekip çalışmasının önemine işaret ederek, çalıştayın verimli geçmesi ve buradan güzel sonuçlar elde edilmesi temennisinde bulundu.

AA'nın kurumsallaşmış yapısı ile 101 yıllık kurum kültürünün en büyük sermayesi olduğunun altını çizen Karagöz, kurumun ulusal düzeyde güvenilir ve saygın, uluslararası alanda rekabetçi bir habercilik anlayışıyla ilerleyeceğini söyledi.

"AA, dünyanın en iyi ilk üç haber ajansından biri olabilir"

Karagöz, yurt dışında birçok ulusal ajansın AA ile iş birliği anlaşması yapmak istediğini anlatarak, Viyana'da düzenlenen Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansı esnasında Avusturya, Slovakya ve Portekiz haber ajanslarıyla iş birliği anlaşması imzalandığını anımsattı.

"AA olarak uluslararası arenada rekabete girdiğimizde, dünyanın en iyi ilk üç haber ajansından biri olabiliriz." diyen Karagöz, bu hedef doğrultusunda AA'nın uluslararası alanda habercilik faaliyetlerine daha da ağırlık vereceğini ifade etti.

AA, çevre ve iklim haberciliğinde etkin rol üstlenecek

Haber Akademisi'nin düzenlediği eğitimlerle bir uluslararası üniversite ya da bir enstitü gibi hem kamuya hem de Türkiye'deki medyaya kayda değer katkı sunacağını belirten Karagöz, AA'nın ön plana çıkan bir başka özelliğinin ise çevre haberlerine ulusal ve uluslararası düzeydeki duyarlı yaklaşımı olduğunu vurguladı.

AA'nın, yeni dönemde ulusal ve küresel düzeyde çevre ve iklim konusunda etkin rol oynayacağının altını çizen Karagöz, çevre sorunlarına ilişkin haberlerin yanı sıra bu konudaki uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapılacağını belirtti.

Karagöz, kurumun yeni dönemde İslamofobi ve dezenformasyonla da mücadele edeceğini kaydetti.

AA'nın yayıncılık faaliyetlerini yeni bir marka olan kurumsal yayınevi "Anadolu Kitapları" ile sürdüreceğini aktaran Karagöz, Anadolu Kitapları'nın yayınlarıyla entelektüel kaynak olma hedefini anlattı.

Genel Müdür Serdar Karagöz, konuşmasında, AA'nın yeni dönemde hayata geçireceği proje ve uygulamalar hakkında da bilgi verdi.

Karagöz'ün konuşmasının ardından AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru sunumlarını yaptı.

Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı Çalıştayı, 'Değişiyoruz Güçleniyoruz' temasıyla düzenlendi - Son Dakika


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