Anamur'da Dragon Çayı kenarında bulunan barakalar yıkılıyor - Son Dakika

Anamur'da Dragon Çayı kenarında bulunan barakaların yıkımına başlanıyor.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Dragon Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar tarafından yapılan barakaların yıkım kararının Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce alınan karar doğrultusunda alındığını, belediyenin bu konuda sadece kanunu icra eden bir kurum olduğunu belirtti.

Kılınç, açıklamasında DSİ tarafından çay çevresinde yapılacak ıslah çalışmaları sonrası Anamur Belediyesi olarak oluşturulacak yaşam alanları ve sosyal donatılarla bölgenin vatandaşların rahat nefes alabileceği bir alan haline getireceklerini de ifade etti.