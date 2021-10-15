Ankara'da 92 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 92 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 10-15 Ekim tarihleri arasında Şereflikoçhisar, Etimesgut ve Bala illerinde yapılan çalışmalar sonucunda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 92 düzensiz göçmen yakalandı. Toplam 412 bin 902 para cezası uygulanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi. - ANKARA