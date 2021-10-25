Ankaralı ziyaretçiler Araç ilçesinin yaylalarına hayran kaldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yaylaları ziyaret eden öğretmenler ilçeden mutlu ayrıldı.

Yayla turizmi kapsamında, ilçenin tanıtımı için Ankara Anaşehir Koleji yönetimi ve öğretmenleri ilçede ağırlandı.

Ziyaretçilere Okçular Şelalesi, Fındıklı ve Gölcük yaylaları ile İntaş Mağarası, Tuzaklı Göleti gezdirilerek ilçenin yöresel çorbası "Göce" ve kanlıca mantarı ikram edildi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine, ilçede böyle bir etkinlik yapmaktan onur duyduğunu belirtti.

İlçelerindeki yaylaların dünyanın sayılı yaylaları arasında bulunduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bu turizm rotalarının belirlenmesinde bu bölge çok etkin bir yer olarak görülmekte. Bu nedenle turizmin başlangıcı olsun, miladı olsun diyerek bugünü çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum, geldikleri için de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise ilçede somut ve somut olmayan birçok kültürel miras olduğunu belirtti.

Tematik turizm rotaları oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Haberal, "Bugün burada Ankara'dan Anaşehir Kolejini misafir ettik. Ankara'dan gelen misafirlerimize önce Okçular Şelalesi'ni gezdirdik. Doğal güzelliklerin arasında, bozulmamış doğasıyla ormanlık arasından geçtik. Flora ve fauna çeşitliliğinin arasından geçerek insanları bilgilendirdik. Fındıklı Yaylası'nda güzel ikramlarımız oldu." dedi.

Bölgeye gelen özel okulun Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çekinmez ise ilçenin doğasını çok beğendiğini söyledi.

Özel okulun kurucusu Füsun Çekinmez de öğretmenlere moral ve motivasyon amacıyla ilçeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Hande İlayda Yılmaz da yaylaları Türkiye ve tüm dünyanın ziyaret etmesi gerektiğini ifade ederek, "İnanılmaz güzellikler mevcut. Bu turun bir dahaki seferinde daha kalabalık gruplarla buraya gelmeyi umuyorum." diye konuştu.