Üye Girişi
Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

12.10.2021 13:18
Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Tolga P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen E.D, olayın görgü tanığı olmadığını belirterek, ailedeki sorunlarla ilgili bildiklerini anlattı.

E.D. olaydan bir süre önce, kendisini arayan sanığın babasının köydeki arazisine kendisini götürmesini istediğini belirterek, "Arabada 'Amca nasılsın?' dediğimde 'İyi değilim, yengen beni evden kovdu, Altuğ bana vurdu. Bu söylediklerimden Tolga'nın haberi olmasın. O dışarda zor şartlar altında çalışıyor.' dedi. Daha sonra Tolga P. ile görüştüğümde bu konudan kendisine bahsettim. Benim tüm görgüm ve bilgim bu kadardır." ifadelerini kullandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Tolga P. ile kardeşi Altuğ P. ve annesi Afiyet İkbal P. arasında, baba Şeref P'nin mal varlığının yönetimi konusunda ara ara ihtilaf bulunduğunu belirtti.

Savcı, ihtilaf nedeniyle sanığın bir tarafta, anne ve diğer oğlunun ise karşı tarafta durduğunu, bu yüzden anne ve oğlu Altuğ P'nin sanığa zaman zaman olumsuz söz söyledikleri ve davranışlar sergilediklerini bildirdi.

Ayrıca suç tarihinde sanık Tolga P'nin ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altuğ P'yi, daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal P'yi öldürdüğünü anlatan savcı, sanığın "alt veya üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Tolga P. ise mütalaaya karşı yazılı ve sözlü savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 11 Ağustos 2020'de avukat kardeşi Altuğ P. (41) ile annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürmüştü. İntihar etmeye çalışırken babası tarafından vazgeçirildikten sonra polise teslim olan Tolga P. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası 14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor 13:53 Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı 13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı 13:44 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var 13:32 Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 12:21 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp öldü! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı 12:16 Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp öldü! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı

Son Dakika Haberleri
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
14:02 Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı
13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı
13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
13:22 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
Burak Elmas, Burak Elmas, "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz         
14:17
Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı         
14:02
Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi         
13:48
Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti         
13:46
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı         
10:22
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 14:24:25. #1.13#
SON DAKİKA: Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement