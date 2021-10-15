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Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın

15.10.2021 21:07

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın Eş zamanlı yapılan operasyonlara 355 polis, dedektör köpek yer aldı 1 kilo 941 gram esrar maddesinin yanı sıra operasyonda çok pompalı tüfek ve fişekleri ele geçirildi Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı...

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın

Eş zamanlı yapılan operasyonlara 355 polis, dedektör köpek yer aldı

1 kilo 941 gram esrar maddesinin yanı sıra operasyonda çok pompalı tüfek ve fişekleri ele geçirildi

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan aranmasına bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör köpeklerin kullanıldığı denetimlerde, şüphelilerin saklandığı evlerinin demir kapılarını polis koçbaşı ile açtı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy olarak bilinen uyuşturucu madde suçlarının yoğun olduğu Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerindeki sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere özel hareket ekiplerinin de aralarında bulunduğu 355 polis ve 3 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda polisleri ansızın karşılarında gören şüpheliler şaşkınlık yaşadı. Polislerin geldiğini gören ve demir kapılarını kilitleyen şüphelilerin evlerine özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girdi. Ekipler narkotik köpekleri eşliğinde evlerin içini didik didik aradı. Aramalarda baza, çekmece, yatak altlarında uyuşturucu madde ve silahların çıktığı görüldü. O anlar ekiplerin kamerasına an be an yansıdı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen içlerinde aranması da bulunan toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 kilo 941 gram kubar esrar, 132 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet pompalı tüfek fişeği ve 17 adet fişek, 1,15 gram kokain, daralı 0,5 gram eroin, 3 adet gerica, 5 adet Suboxone maddesi ele geçirildi. Ayrıca 6 şahsa da işlem yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde 76 araç sorgulanırken, 44 araca 43 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. 872 şahsa kimlik sorgulaması yapılırken 3 kadına fuhuştan işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın
Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu tacirlerine özel harekatlı, narkotik köpekli baskın - Son Dakika
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