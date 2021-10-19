Antalya'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda satışa hazır 40 litre rakı, 10 litre viski, 25 litre etil alkol, alkol üretiminde kullanılan aparatlar, 500 litrelik tanklar içinde 300 litre mayalanmış alkol, 4 kök hasada hazır ve 4 kök de fide halinde Hint keneviri, 300 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve kenevir yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

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