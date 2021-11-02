Antalya'daki park yeri kavgası cinayeti sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'da araç park yeri kavgasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim D, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Halil İbrahim D, olayın yaşandığı apartmanda annesinin oturduğunu ve ablasıyla annesini ziyarette gittiğini söyledi.

Ölen Erkan Şahin'in yanında bazı kişilerle ablasının arabasının yanında aracın park edilme şekliyle ilgili konuşmalar yapıldığını duyduğunu savunan sanık, "O sırada araca zarar bile verilmişti. Maktul küfürlü konuşunca aracın ablama ait olduğunu ve küfürlü konuşmaması gerektiğini söyledim." dedi.

Binadan baktığında aşağıdakilerin arabaya vurduğunu öne süren Halil İbrahim D, yarım saat sonra aracın yerini değiştirmek için aşağıya indiğini ve korktuğu için yanına bıçak aldığını ileri sürdü.

Aşağıya indiğinde maktul ve bazı kişilerin kendisine saldırdığını iddia eden sanık Halil İbrahim D, "Kalabalığa 'Üzerime gelmeyin' deyip bıçağı bir kez savurdum. Yaralanan şahıs ve yanındaki 3 kişi beni kovalamaya devam etti. Sonra bir ticari taksiyi çevirerek olay yerinden uzaklaştım. Maktulü tanımam ve husumetim yoktur." diye konuştu.

Ölen kişinin eşi Halime Şahin ise olay sırasında komşuda olduğunu, sesler üzerine dışarıya çıktığını anlattı.

Bu sırada elinde bıçakla bir kişinin koştuğunu ve arkasında da eşini ve birkaç kişiyi gördüğünü belirten Şahin,"Eşim eliyle karını tutarak koşuyordu. Kovaladıkları kişi de taksiye binip gidince eşim yere yığıldı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelendi.

Çağlayan Mahallesi'nde 16 Haziran'da annesini ziyarete giden Halil İbrahim D. ile aynı sitede oturan iş insanı Erkan Şahin ile arasında otopark yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim D. tarafından bıçaklanan Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra kaçan Halil İbrahim D, Hurma Mahallesi'ndeki babasının evinde yakalanmıştı.