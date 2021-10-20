Üye Girişi
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı - Son Dakika

Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı

20.10.2021 10:13
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı

BURSA Çekirge Devlet Hastanesi Covid-19 Servisi'nde 10 gün yoğun bakımda kalan Sinan Sezer (52), oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında aşı çağırısında bulundu.

BURSA Çekirge Devlet Hastanesi Covid-19 Servisi'nde 10 gün yoğun bakımda kalan Sinan Sezer (52), oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında aşı çağırısında bulundu. 'Bana birşey olmaz' düşüncesiyle aşı olmadığını belirten Sezer, hastanede aşı olanların hastalığı hafif geçirdiğini gördüğünü belirterek, "Ben bir nefese muhtaç kaldım.Telefonla görüştüğüm eşime dostuma aşılarını olsunlar diye yalvarıyorum" dedi.

Bursa'da, 'Aşıya güvenmiyorum. Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle aşı olmayan Sinan Sezer, rahatsızlanınca yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Sezer, şikayetleri artınca kaldırıldığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 10 gün bakımda kalan 4 çocuk babası Sezer, oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatıp, aşı çağrısı yaptı.

'AŞI OLANLAR, BENİM GİBİ NEFES ALMAKTA ZORLANMIYORDU'Sağlığına dikkat ettiği için kendisine çok güvendiğini ve 'bana bir şey olmaz' dediğini söyleyen Sezer, "Aşı çalışmaları henüz sürdüğü için aşı olmayı sürekli erteledim. Ama ailemden aşı olmak isteyenlere itiraz etmedim. Annem ve iki çocuğum aşılarını yaptırdı. Ben uzun vadeye yaydım. Ama vade falan kalmadı. Soluğum gitti. Buraya yattığımda ilk dediğim şey; ne kadar çeşidi varsa keşke olsaydım. Yoğun bakımda gördüm, aşısını olanlar rahatlıkla nefes alıyordu. Benim gibi değillerdi. Hafif atlatıyorlardı. Ben bir nefese muhtaç kaldım. Bir yudum su içmenin ne kadar soluk istediğini bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.'YALVARIYORUM AŞINIZI OLUN'Kulaktan dolma bilgilerin kendisini etkilediğini belirten Sezer, "Diyorlardı ki 'aşının şöyle zararı olur', 'insanlara şöyle zarar verir'. Bu devlet kendi milletine zarar vermek, onu heba etmek ister mi? Bu işi en az hasarla atlatalım diye uğraşıyor devletimiz. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Canla başla çalışıyorlar. Telefonla görüştüğüm eşime dostuma aşılarını olsunlar diye yalvarıyorum" diye konuştu.'CAHİL İNADINA GEREK YOK, HERKES AŞISINI OLSUN'Sinan Sezer'in eşi Naciye Sezer de (51) yaşananları şöyle anlattı: "Biz daha önce aşı olayını faz çalışmaları tamamlanmadı diye askıya almıştık. Daha sonra yaptırırız dedik ama mikrop bizi yendi. Biz hastane programlarını ekranda film izler gibi izliyorduk ama içine girince bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Kime nasıl etki yapacağı belli olmuyor. Bence kimse kendine güvenmemeli. Eşim çok sağlıklı beslenen bir insandı. Her şeyin organiğini tercih ederdi. Buna rağmen bu halde. Cahil inadına gerek yok, herkes aşısını olsun."'YOĞUN BAKIMDA ÇOĞUNLUĞU GENÇ HASTALAR OLUŞTURUYOR'

Vaka sayılarının arttığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekiye Yavuz, yoğun bakımda tedavi gören genç hasta sayısının artışına dikkat çekerek, "Hastamız aşılarını yaptırmamıştı. Ona bağlı olarak süreci biraz ağır geçirdi. Bu hastamızda ve diğer yoğun bakım ile klinik takiplerinde gördüğümüz üzere yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısız. Üstelik de genç hastalar çoğunluğu oluşturuyor artık. O yüzden ben özellikle herkese aşılanmalarını öneriyorum. Biz ayrıca sağlıkçılar olarak iş yükümüz ve fiziksel anlamda zorlanmamız nedeniyle herkesin aşı olmasını rica da ediyoruz" dedi.


Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı
Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı

Çekirge Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler 10:12 Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş 10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş
3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı 09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak 09:29 Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez 09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı 07:53 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti 07:35 KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti

Son Dakika Haberleri
10:15 Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
10:11 Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler
10:09 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı
10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş
10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek
09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı
09:46 Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
09:29 Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak
09:24 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
09:09 Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı
Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor         
10:18
Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi         
10:15
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek         
10:04
Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar         
09:49
Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız         
09:25
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?         
08:19
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı         
23:14
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 10:22:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement