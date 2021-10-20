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Astronotlar, İşitme Engelli Öğrencilerle Görüştü! - Son Dakika

Astronotlar, İşitme Engelli Öğrencilerle Görüştü!

20.10.2021 09:36
Astronotlar, İşitme Engelli Öğrencilerle Görüştü!

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar, ilk kez işitme engelli çocuklarla bağlantı kurdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar, ilk kez işitme engelli çocuklarla bağlantı kurdu.

ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) adlı amatör radyo istasyonuna sahip olan astronotlar, UUİ tam İngiltere'nin Berkshire kentinin üzerinden geçerken, Newbury'deki Mary Hare adlı okulun işitme engelli öğrencileriyle görüştü.

10 dakikalık görüşme sırasında 10 öğrenci yerçekimi, "Kuzey Işıkları" ve işaret dili ile ilgili sorular sordular.

UZAYDAN RADYO YAYINI

Bu görüşmeyi organize edenler ise Newbury Bölgesi Amatör Radyocular Derneği.

UUI amatör bir radyo istasyonuna sahip; adı ARISS ve astronotların amatör radyo lisansları var.

Bu radyo sayesinde öğrencilerle astronotlar kolayca iletişime geçebiliyor ve uzay, uydu iletişimi, wireless teknoloji, radyo gibi konular hakkında konuşabiliyorlar.

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Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Astronotlar, İşitme Engelli Öğrencilerle Görüştü! - Son Dakika


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