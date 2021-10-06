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AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK - Son Dakika

AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK

06.10.2021 12:01
AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 1 yaşındayken geçirdiği hastalık sonucu hareket kabiliyetini kaybeden Ays Kara (16), gördüğü tedavi sonrası hayata tutundu.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 1 yaşındayken geçirdiği hastalık sonucu hareket kabiliyetini kaybeden Ays Kara (16), gördüğü tedavi sonrası hayata tutundu. Ayakları ile bilgisayar kullanan, şimdilerde hayatını anlatan bir kitap yazan Ays'ın hayali uzay mühendisi olup NASA'da çalışmak.

Safranbolu'da, 1 yaşında geçirdiği organ sistemi hastalığı 'mitokondriyal miyopati' sonucu hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden Ays Kara, tedavi sürecinin ardından eğitim hayatına başladı. Arkadaşlarıyla birlikte okuluna devam eden 8'inci sınıf öğrencisi Kara, ayakları ile bilgisayar kullanıyor, İngilizce biliyor ve hayatını anlattığı bir kitap yazıyor. Kök hücre tedavisi gören ve vücut gelişimi için yüzmeyi öğrenen Ays Kara, milli sporcu olma yolunda da çaba sarf ediyor.

Oğlu Ays'ın 1 yaşındayken idrar zehirlenmesi rahatsızlığı yaşadığını ve doktorların 6 yaşına kadar yaşayabileceğini söylediğini belirten Aynur Kara, Fiziksel gelişimi için çalıştık. Kök hücre tedavisinden sonra tam bağımsız olmasa da yürümeye başladı. Daha sonra tedavisi için yüzmeye başladı. Hocası ile konuşmuş 'Milli olabilir miyim' diye. Hocası da Ays'a güvendiğini ve milli yapabileceğini söylüyor. Ays'ın hedefi de o yönde dedi.

HAYATINI KİTABA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Aynur Kara, Ays'ın, İngilizceyi kendi kendisine öğrendiğini belirterek, Ays sürekli yabancı müzik dinleyip, film seyredip, İngilizcesini geliştirdi. Çünkü hedefi uzay. NASA'da çalışabilmek için İngilizce bilmesinin gerektiğini düşünüyor. Okula başladıktan sonra yeni bir hayata başladığını düşünüp kitap yazmaya başladı. Pandemi döneminde tedavisine yoğunlaştığımız için kitabı tamamlayamadı, fakat 2-3 aya kadar basıma gireceğini söylüyor diye konuştu.

AYS'IN HAYALİ UZAY

Ays'ın uzay mühendisi olmayı hedeflediğini ifade eden Aynur Kara, Ays küçüklüğünden bu yana Mars'ı araştırıyor. Çünkü orada bir dünya kurulacağını düşünüyor, yerçekimi olmadığı için orada yürümesine gerek kalmayacağını düşünüyor. Özel çocukların orada daha rahat yaşayabileceğini düşünüyor. Ays'ın hayalleri çok büyük ifadelerini kullandı.

AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK
AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK
AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK
AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK
AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK

Safranbolu, Kitap, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYAKLARIYLA BİLGİSAYARI KULLANAN AYS'IN HEDEFİ UZAY MÜHENDİSİ OLMAK - Son Dakika


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