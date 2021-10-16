Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın- İzmir kara yolunda seyreden İlhami Dündar idaresindeki 09 HD 231 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bir alışveriş merkezinin deposunun bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Hacer Dündar yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobilin devrilmesi sonucu bir zeytin ağacı zarar gördü.
Kaynak: AA
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