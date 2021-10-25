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AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ - Son Dakika

AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ

25.10.2021 16:32

AYDIN'da trafikte yaya önceliğinin bilincini oluşturmak amacıyla valilik öncülüğünde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

AYDIN'da trafikte yaya önceliğinin bilincini oluşturmak amacıyla valilik öncülüğünde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı tanıtım stantları kurarken, programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba katıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve öğrenciler, Adnan Menderes Bulvarı ve Kent Meydanı'ndaki yaya geçitlerinden karşıya geçip, trafikte yayalara önceliğe dikkati çekti. Vali Hüseyin Aksoy, öğrencilere içerisinde kırmızı düdük ve çeşitli malzemelerin bulunduğu hediyeler verdi. Trafik polisleri öğrencilere, karşıdan karşıya geçerken dikkat etmeleri gereken kuralları anlatıp, kurallara uymayan yaya ile sürücüleri uyarmaları için dağıtılan kırmızı düdük hakkında bilgi verdi.

'TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE GÖREV DÜŞÜYOR'

Etkinliği trafikte toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Vali Aksoy, "Gençlerimizle birlikte toplumsal duyarlılığı daha farklı bir noktaya taşımak adına bugün alandayız. Özellikle yaya geçitlerinde öncelik yaya geçitlerinin sloganı ile başlattığımız çalışmaları bugün farklı bir noktaya taşıma arzusu ile bir aradayız. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının azaltılması adına toplumun tüm kesimlerine görev düşmektedir. Özellikle yaya geçitlerinde geçişlerde yayalara öncelik verilmesi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemerimizin takılması ve hız limitine uyulması bizim en önceliklendirdiğimiz trafik kurallarının başında geliyor. Toplumsal olarak her alanda yaptığımız çalışmalara trafik konusunda da farklı bir organizasyonla bugün bir araya gelerek toplumsal duyarlılığımızı dahi iyi bir noktaya taşımak adına birlikteyiz. Ben herkese kazasız günler diliyorum" dedi.

AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ
AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ
AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ
AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ

Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Aksoy, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ - Son Dakika
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