Üye Girişi
Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı - Son Dakika

Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı

25.10.2021 21:23

Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı Babasıyla sokak sokak geziyor, müşteriler ile ilgileniyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada güvelik görevlisi olarak çalışan Fatih Bulut, boş zamanlarında sokak sokak gezerek simit satıyor.

Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı

Babasıyla sokak sokak geziyor, müşteriler ile ilgileniyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada güvelik görevlisi olarak çalışan Fatih Bulut, boş zamanlarında sokak sokak gezerek simit satıyor. Babanın en büyük destekçisi ise 8 yaşındaki kızı. Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Ervanur'un en büyük mutluluğu ise gün sonunda babasının verdiği ödüller.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Fatih Bulut (40), Gebze ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Mesai saatleri dışında ek iş yapan Bulut, hem kuryelik yapıyor, hem de simit satıyor. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda yollara düşen Bulut, zamanının çoğunu çalışarak geçiriyor. Hafta sonu sabah erken saatlerde fırına giden Bulut, taze ve sıcak simitleri alarak kartonuna dolduruyor. Fatih Bulut'un 8 yaşındaki kızı Ervanur ise hafta sonlarını babasının yanında simit satarak geçiriyor. Babasının elinden tutarak sokak sokak gezen Ervanur, simitleri sattıktan sonra ise oyun alanlarına koşuyor. Baba kızın iş paylaşımı yaparak birlikte çalışması ise çevredeki vatandaşlardan takdir topluyor.

"Hayat nasıl kazanılır onu öğretiyorum"

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Bulut, ek iş olarak simit sattığını, aynı zamanda kuryelik yaptığını söyledi. Kızı Ervanur'un kendisine yardım ettiğini ifade eden Bulut, "Ona simit satmayı öğretiyorum. Hayat nasıl kazanılır, çalışmak nasıl olur bunların hepsini öğretmiş oluyorum. Çünkü çocukların bunu öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Bence tüm anne babalar çocuklarına hazır yemeyi öğretmemeli. O yemeğin nasıl kazanıldığını öğretmeliler. Yani tabiri caizse, çocuklara balık yemeyi değil, tutmayı öğretmeli" dedi.

"Kızımla birlikte gezdiğim tek zaman; simit satmak"

Ervanur'un simit satmayı çok sevdiğini kaydeden Bulut, "Hava çok soğuk olduğu zaman onu çıkartmıyorum ama çok heves ediyor. Benimle çok gelmek istiyor. Bende gün bitiminde onu ödüllendiriyorum. Simit sattıktan sonra onu oyun alanlarına götürüyorum, gönlünü hoş tutuyorum. En azından ileride büyüdüğü zaman meslek sahibi olmazsa, bu zamanlar aklına gelir ve "biz babamla bu işi yapıp, para kazanıyorduk" der. Bu işi yapabilir, ya da başka bir işle meşgul olabilir. En azından kimseye muhtaç olmamayı öğrenmiş olur. Ben 4 yıldır simitçilik yapıyorum. Kızım da yaklaşık 1 yıldır benimle simit satmaya geliyor. İnsanlar da Ervanur'u çok seviyor. Onu gördükleri zaman bazen hediye veriyorlar. Benim amacım kesinlikle duygu sömürüsü yapmak değil, sadece kızıma hayatı öğretmek. Bu, çocukların hayatı öğrenmesinin en küçük yolu. Benimle birlikte hem hoşuna gidiyor, hem de yürüyüş yapmış oluyor, oyunlar oynuyor. Aslında birlikte işe çıkmamız içinde her şeyi barındırıyor. Bu, kızımla birlikte gezdiğim tek zaman. Güle eğlene satıyoruz. Beraber evden çıkıyoruz, sohbet ede ede geziyoruz, beraber kahvaltı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Annesinin de kendisini bu şekilde yetiştirdiğini anlatan Fatih Bulut, "Ben çalışmayı annemden öğrendim. Annem evde iğnelik yapıp bana verirdi. Ben o zamanlar 15 yaşındaydım. Annemin yaptığı iğnelikleri pazarda 5 TL'den satardım. Annem bana para kazanmayı öğretti, bende şimdi annemden öğrendiğimi çocuklarıma aktarıyorum" diye konuştu.

"Babam beni ödüllendiriyor"

Babasıyla birlikte çalışmaktan çok keyif aldığını söyleyen 8 yaşındaki Ervanur ise "Bazı zamanlar babamla birlikte simit almaya gidiyoruz. Ben orada top havuzunda oynuyorum, bazen de simit satarken koşup oynuyorum. Babam "simitçi" diye bağırıyor ama bazen simitleri ben veriyorum. İnsanlar bazen bana harçlık, çikolata, şeker veriyor. Ama ben bazı zamanlar çok yoruluyorum o zaman da biraz duruyoruz, oturuyoruz. Ben biraz daha oyun oynuyorum. Sonra babam beni ödüllendiriyor. Bana kıyak geçiyor oyun oynamaya götürüyor, bana bir şeyler ısmarlıyor. Günümüz böyle geçiyor" şeklinde konuştu.

Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı
Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı
Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı
Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı

Fatih Bulut, Kocaeli, oyunlar, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor 21:11 Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti 20:22 Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var 19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler 19:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler Düğün sonrası eğlencesinde 19:03 Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında 18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı 17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi         
21:12
Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu         
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti         
19:32
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar         
19:19
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu         
18:56
Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti         
18:29
Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı         
16:58
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 21:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: Babasının kızı: Simit satan babanın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement