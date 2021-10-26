Babayı öldürüp, oğlunu ağır yaralayan sanığa iyi hal indirimli 32 yıl hapis - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Selami Gümüş'ü (64) öldürüp, oğlu Ali Gümüş'ü (33) ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Ali Baytekin (47), iyi hal indirimiyle 32 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Baytekin, son savunmasında, "11 aydır cezaevindeyim vicdan azabı çekiyorum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Olay aniden gelişti, pişmanım" dedi.

Olay, ocak ayında Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş, yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartıştı. Çıkan kavgada Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Selami Gümüş'ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş'ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Selami Gümüş 6 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan Ali Gümüş ise bir süre sonra taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Ali Baytekin hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

'ELİNİ BELİNE ATMASINDAN KORKTUM'Bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Baytekin ile Gümüş ailesinin yakınları katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Ali Baytekin, "Olay günü Selami'nin yaralandığını yere düştüğünde fark ettim. Yaralama ve öldürme gibi bir kastım yoktu. 11 aydır cezaevindeyim, vicdanen azap çekiyorum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Olay aniden gelişti, pişmanım. Ali'nin elini beline atmasından korktum" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Ali Baytekin'i, baba Selami Gümüş'ü 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl, oğlu Ali Gümüş'ü yaralama suçundan ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.