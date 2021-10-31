Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerlerinin atık malzemelerden yaptıkları ürünler sergilendi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı yoğurt kovasından davul, gazeteden tepsi, peçeteden gelinlik gibi birçok tasarım sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda farklı branşlarda eğitim gören kursiyerler, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında atık materyallerden yaptıkları ürünlerden oluşan sergi açtı.

Etkinlikte, yoğurt kovalarından yapılan davul, gazetelerden yapılan tepsi, peçetelerden yapılan gelinlik gibi çok sayıda tasarım sergilendi. Atık malzemelerinin birer sanat eserine dönüştüğü sergi, davetlilerden de beğeni topladı. Sergiyi gezen lise öğrencileri ürünlerin yapılışı hakkında bilgi aldıkları kursiyerlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal sorumluluk açısından çok anlamlı bulduğu etkinlik için engellileri tebrik etti.

Kursiyerlerin emeklerini göz önüne sererek sosyal mesaj da verdiklerini belirten Çağırıcı, "Sergiyle herkese tüketirken dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Serginin mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum ve hemşerilerimizi buraya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Engelliler Sarayı'nda açılan sergi 3 Kasım Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.