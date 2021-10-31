Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen atölye ve sergiyi gezdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Sanatçı Atölyesi"ni ve "Bitkisel Düşlem" sergisini ziyaret etti.

Bakan Ersoy'a gezide, Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ile Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti.

Fransız Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan "Bitkisel Düşlem" sergisi, 1987'den bu yana fotoğrafçılık ve yönetmenlik yapan sanatçı Jean-François Leal tarafından hazırlandı. Sergi, doğadan yeniden beslenmeye ve doğanın canlı varlıkları bitkilere karşı duyarlı olma ihtiyacını ziyaretçilere yansıtıyor.

Grand Pera Cercle D'Orient'teki "Sanatçı Atölyesi"nde ressamlarla sohbet eden Bakan Ersoy, atölye sonunda katılımcı sanatçılarla toplu fotoğraf çekildi.