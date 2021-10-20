Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)

20.10.2021 15:58
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)

'GELİŞMEKTE OLAN TÜM ÜLKELER, TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYOR'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, Başkan Mustafa Demir ile görüştü.

'GELİŞMEKTE OLAN TÜM ÜLKELER, TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, Başkan Mustafa Demir ile görüştü. Ardından esnafı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, " Türkiye, son 19 yılda bazılarının hayal ettiği, bazılarının hayal bile edemediği çok büyük işleri başardı. Devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. 19 yıldır Türkiye'de bölünmüş yol uzunluğu 28 bin 300 kilometrenin üzerine çıkmıştır. Kısa vadedeki hedefimiz ise bunu 30 bin kilometreye çıkarmaktır. Hava yollarını halkın yolu yaparak, 26 olan havalimanı 56'ya çıkardık. Demir yollarında da önemli yatırımlarımız var. Bütün dünyanın gıptayla baktığı, teknolojik ve mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık. 'Bu tamam, yeter' hiçbir zaman denemedik ve demeyeceğiz. Çünkü talepler, ihtiyaçlar bitmiyor, hareketlilik artıyor. Ekonomideki gelişmeler, ihracat rakamlarının coşması, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması, bu güçlü ulaştırma altyapısının üzerine oluyor. Son 19 yılda dünyanın gıptayla baktığı çok özel projeler yaptık. İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük transit merkezi olmuştur. Siz sakın oturdukları yerden yalan yanlış rakam ortaya atan kişilere itibar etmeyin. Çünkü bu projeler artık ülkemizin bir kıymeti ve değeridir. Kuzey Marmara Otoyolu, 8 milyar dolarlık bir projedir. Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde olduğu İstanbul- İzmir Otoyolu sayesinde İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düştü. Aynı zamanda yol da 100 kilometre kısaltıldı. Bizim ulaştırma altyapı projelerimiz bir akarsu gibidir. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını artırıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ BU BÜYÜK GELİŞİM, DÜNYANIN DA GÜNDEMİNDE'

Türkiye'nin her noktasında eşit paylaşımlı projeler yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak yaşamın olduğu her noktada varız. Hayat ulaştığınız kadar gelişiyor ve büyüyor. Biz de bu bilinçle yaptığımız yatırımların da üzerine koyarak, kara, hava, deniz, demir yolları ve uzayda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2023 çok önemli ve bu dönemi güçlü bir şekilde atlatacağız. Türkiye'deki bu büyük gelişim, dünyanın da gündeminde. Bizim göçmen ve gurbetçi kardeşlerimiz, Avrupa'da dolaşırken Avrupa ülkelerine hayran hayran bakarlardı ama dünya tersine döndü. Şimdi ülkemizi gördüklerinde gurur duyarak, gurbete gidiyorlar. Gelişmekte olan tüm ülkeler, Türkiye'yi örnek alıyor. Ülkemize gelip, bu bilgi birikimden nasıl faydalanırım diye bizlerden görüş alıyorlar. Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip bir ülke olarak 2023'ü atlattıktan sonra artık Türkiye, dünyanın yön veren ülkelerinden birisi olacak. Samsun'da da çok önemli projeler yaptık. Bu projelerimiz devam edecek. Havza- Vezirköprü'de çalışmalara başladı. Havza OBS'yle ilgili talepleri de aldık. Samsun'la ilgili talepleri aldık, gerekli istişareleri yaptık. Önümüzdeki sene TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması gurur verici, biz de bakanlık olarak tüm desteğimizi vereceğiz" diye konuştu.


Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kılıçdaroğlu'nun 16:04 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Kazı esnasında yanlış dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü 15:37 Kazı esnasında yanlış dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi 14:26 Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:03 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
15:35 Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş
15:31 Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı
15:27 Sektörün liderleri 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi! Gıdadaki en önemli iki sorun gündemde yer aldı
15:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:18 Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü
15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı         
16:07
Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi         
16:05
Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi         
15:58
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş         
15:35
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı         
15:31
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor         
14:26
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 16:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement