Üye Girişi
Bakan Soylu, "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinliğini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Soylu, "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinliğini ziyaret etti

16.10.2021 23:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen, "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinliğini ziyaret ederek stantları tek tek ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen, "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinliğini ziyaret ederek stantları tek tek ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinliğini ziyaret etti. Etkinlik alanına akşam saatlerinde gelen Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bütün ilçe belediyelerinin kurdukları stantları tek tek ziyaret etti. Ziyaret sırasında Trabzonlu hemşerileriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Bakan Soylu'ya tesbih hediye edildi. Bakan Soylu, yaklaşık 2 saatlik ziyaretinin ardından etkinlik alanından ayrıldı.

(Furkan Tan/İHA)

Bakan Soylu, Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğini ziyaret etti
Bakan Soylu, Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğini ziyaret etti
Bakan Soylu, Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğini ziyaret etti
Bakan Soylu, Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğini ziyaret etti

Yenikapı Etkinlik Alanı, Süleyman Soylu, İstanbul, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 'Trabzon Tanıtım Günleri' etkinliğini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti 22:26 Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti Vatandaşa çarptığını söyleyen makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Tren rayları didik didik arandı 22:01 Vatandaşa çarptığını söyleyen makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Tren rayları didik didik arandı Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat 21:35 Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor 19:15 Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor 17:25 Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi         
23:27
Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü         
22:08
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var         
21:09
Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı         
20:19
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi         
15:58
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:42
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 23:48:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, "Trabzon Tanıtım Günleri" etkinliğini ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement