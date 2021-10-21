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Barbados, ilk devlet başkanını seçerek resmen bağımsızlığını kazandı - Son Dakika

Barbados, ilk devlet başkanını seçerek resmen bağımsızlığını kazandı

21.10.2021 20:35
Barbados, ilk devlet başkanını seçerek resmen bağımsızlığını kazandı

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados, ilk devlet başkanını seçerek 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son verdi.

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados, ilk devlet başkanını seçerek 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son verdi.

Bölge basınındaki habere göre, parlamentonun iki kanadı olan Meclis ve Senato tarafından yapılan gizli oturumda, 45 oy olan 72 yaşındaki Sandra Mason, ada ülkesinin ilk devlet başkanı oldu.

Ülkesinin bağımsızlık günü olarak kutladığı 30 Kasım'da yemin ederek göreve başlayacak Mason, böylece Kraliçe 2. Elizabeth'in yerini artık devlet başkanı olarak alacak.

Mason, Barbados Genel Valisi olarak 16 Eylül 2020'deki açıklamasında, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verip, gelecek yıl cumhuriyet olmak istediklerini belirtmişti.

1996'da bağımsız oldu

Barbados, 1956'dan itibaren fiilen bağımsız olsa da 30 Kasım 1996'da İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmiş ancak Kraliçe, devlet başkanı olmayı sürdürmüştü.

Yaklaşık 285 bin nüfusuyla Barbados, turizm ve finans alanında yaptığı yeniliklerle bölgenin en zengin adalarından birine dönüşmüştü.

Karayipler bölgesinde, diğer İngiliz kolonilerinden Guyana 1970'de, Trinidad ve Tobago 1976'da, Dominika da 1978'de bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Karayipler, Barbados, Kasım, Mason, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barbados, ilk devlet başkanını seçerek resmen bağımsızlığını kazandı - Son Dakika


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