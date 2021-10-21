Bartın TSO Başkanı Balık'tan İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Kanbur, Yönetim Kurulu Üyeleri Gülin Aldatmaz, Mehmet İlker Yıldırım ve Genel Sekreter Ahmet İncekara da yer aldı.

Kentin genel durumu, ticari ve sınai yapısı hakkında Korkmaz'a bilgi veren Balık, Bartın'da kamu ve özel sektör arasında uyumlu çalışma ortamı bulunduğunu, huzur ve asayiş açısından önemli problemlerin yaşanmadığını kaydetti.

Korkmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kentin güvenliği için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.