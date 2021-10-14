Başkan Dutlulu Akhisarlı muhtarları dinledi - Son Dakika

Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Şehir Parkı içerisinde yer alan Akhisar Belediyesi Sinema Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısında mahallelerin sorunları masaya yatırıldı. Muhtarlar ile iş birliği içerisinde çalıştıklarına vurgu yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Kaymakamı Sayın Sabit Kaya'nın başkanlığında, kurum amirlerinin de katılımıyla muhtarlarımız ile toplantı gerçekleştirdik. Hizmetlerin verimli ve sağlıklı şekilde vatandaşlarımıza ulaşabilmesi için muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Öte yandan toplandı basına kapalı olarak gerçekleşti.