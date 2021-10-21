Batman Kitap Fuarı, 27 Ekim'de kitapseverlere kapılarını açacak - Son Dakika

Batman'da 4. düzenlenecek olan "Batman Kitap Fuarı" 27 Ekim'de kitapseverlerle buluşacak.

Valilik ve Belediyesi tarafından 27 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda ünlü isim kentte konuk olacak.

Şehrin en işlek noktalarından olan Batman Valiliği önündeki Avukat Zekeriya Aydın Caddesi üzerinde kurulacak fuara, 100'ün üzerinde yayınevi eserlerini sergileyecek.

Cyrano de Bergerac'tan Yunus Emre'ye, Don Kişot'tan Keloğlan'a edebiyat dünyasının önemli isimleri ve kahramanlarının canlandırılacağı interaktif tiyatro gösterileri de kitap fuarına ayrı bir renk katacak.

Alanda çocuklar için de oyun çadırı yer alacak.